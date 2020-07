Ist Gemma Collins (39) etwa wieder solo? Seit 2017 leben der Reality-TV-Star und James Argent (32) in einer On-Off-Beziehung. An dem emotionalen Auf und Ab in ihrer Partnerschaft schien vor allem der wilde Party-Lifestyle des 32-Jährigen schuld zu sein. Im vergangenen Mai hatte er dennoch öffentlich über gemeinsame Hochzeitspläne mit Gemma gesprochen. Die scheinen nun jedoch nichtig zu sein: Die Blondine und ihr Partner sollen sich getrennt haben!

Ein Insider soll gegenüber The Sun verraten haben: "Arg war in Spanien und sollte eigentlich am Sonntag zurückkommen, das tat er aber nicht. Er hat Gemma gesagt, dass er in einer offenen Beziehung sein will – genau wie Jada (48) und Will Smith (51)." Dass der Der Prinz von Bel-Air-Star und seine Frau ihre Partnerschaft geöffnet haben, war erst in den vergangenen Tagen öffentlich geworden – Gemma scheint davon aber nicht ganz so angetan zu sein wie James: Laut der Quelle sei sie über seinen Vorschlag sogar "komplett schockiert" und am Boden zerstört gewesen sein.

James habe während ihres Gesprächs dann sogar noch erklärt, dass er in Spanien bleiben wolle, weshalb die Britin dann einen Schlussstrich gezogen habe: "Gemma war völlig fertig von ihrer Unterhaltung und hat sich dazu entschieden, die Beziehung endgültig zu beenden. Sie hat das Gefühl, sie habe keine andere Wahl, als ihn zu verlassen", erklärte die Quelle weiter. Auch ein aktueller Instagram-Post von Gemma, in dem die Anzeichen von emotionalem Missbrauch auflistet werden, deutet auf eine Trennung der ehemaligen Turteltauben hin.

Instagram / real_arg James Argent und Gemma Collins

Actionpress/ Scott Garfitt/Empics Gemma Collins und James Argent, ITV Palooza 2018

Getty Images James Argent und Gemma Collins im Januar 2019 in London



