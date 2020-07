Diese Beziehung hat August Alsina (27) offenbar nicht gutgetan. Der Rapper gestand erst vor einigen Tagen: Er hatte eine Affäre mit Jada Pinkett-Smith (48). Die Frau von Will Smith (51) bestätigte kurz darauf die Gerüchte und behauptete, sie habe dem Musiker damals durch eine schwere Zeit geholfen. Die Partnerschaft scheint dem heute 27-Jährigen jedoch nicht wirklich geholfen zu haben. Vor allem das Liebes-Aus soll in schwer getroffen haben.

"Du hast ihm nicht geholfen, du hast geholfen, ihn zu zerstören", wirft ein Insider der zweifachen Mutter im Interview mit The Sun vor. August habe alles für diese Beziehung gegeben und sei verliebt gewesen. Die Trennung habe ihn jedoch am Boden zerstört und zutiefst verletzt. "Man kann August anschauen und sehen, dass er Schmerz empfindet", so die Quelle weiter.

Will soll laut August sein Einverständnis für diese Partnerschaft gegeben haben. Das soll so aber nicht ganz stimmen, wie Jada selbst in ihrer Webshow Red Table Talk klarstellte. "Ich kann verstehen, dass er es als Einverständnis gesehen hat, da wir einvernehmlich getrennt waren." Ihr Ehemann und sie hätten sich zu dieser Zeit eine Pause voneinander genommen.

Getty Images Jada Pinkett-Smith im Oktober 2019

Instagram / augustalsina Der Rapper August Alsina

Getty Images Will Smith im Dezember 2019



