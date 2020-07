Sie läutet so langsam den Schwangerschaftsendspurt ein! Maren Wolf (28) teilt seit Beginn ihrer anderen Umständen jedes kleinste Detail ihrer aufregenden Reise als Schwangere. All zu lange müssen die YouTuberin und ihr Ehemann Tobias Wolf aber nicht mehr auf ihren Sohn warten. Doch wie sieht es bei der werdenden Mama gefühlsmäßig so kurz vor der Entbindung aus? Maren verrät ihren Fans nun, wie sie der Geburt ihres Sohnes gegenüber steht!

In ihrer Instagram-Story beantwortet die 28-Jährige jetzt einige Fragen ihrer Fans. So wollte unter anderem ein Supporter wissen, ob die Bald-Mama Angst vor der Geburt hat – und die Beauty hat darauf eine offene und ehrliche Antwort parat. "Ich bin schon ziemlich aufgeregt und manchmal habe ich auch etwas Angst. Ich weiß aber, dass ich am Ende das tollste Geschenk in den Armen halten werde", schreibt die Influencerin.

Dass es bei der hochschwangeren Internet-Berühmtheit sogar früher als gedacht losgehen könnte, deutete Maren erst kürzlich an. "Tobi hat den 25. Juli in den Raum geworfen. Er glaubt, er kommt im Juli", erzählte die Blondine. Sie selbst gehe jedoch davon aus, ihr Kind könnte am 13. August das Licht der Welt erblicken – also einen Tag vor dem errechneten Geburtstermin.

Getty Images Tobias und Maren Wolf im Oktober 2018

Instagram / marenwolf Maren Wolf, Netz-Star

Instagram / marenwolf Maren Wolf, Influencerin



