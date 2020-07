Große Trauer um Kelly Preston (✝57)! Die Frau des "Saturday Night Fever"-Darstellers, John Travolta (66), ist im Alter von 57 Jahren verstorben. Lange Zeit hatte die Familie die Krankheit der Schauspielerin geheimgehalten: Zwei Jahre lang kämpfte Kelly gegen eine Brustkrebs-Erkrankung, jetzt mussten sich ihre Liebsten von ihr verabschieden. Ehemann John meldete sich nach diesem schweren Schicksalsschlag im Netz zu Wort: Er widmete Kelly einen emotionalen Beitrag auf Social Media.

"Mit sehr schwerem Herzen teile ich euch mit, dass meine schöne Frau Kelly ihren zweijährigen Kampf gegen den Brustkrebs verloren hat", schrieb der Schauspieler unter einem Bild von seiner Ehefrau auf Instagram. Sie habe lange kämpfen müssen und ihre Familie und Freunde hätten ihr immer zur Seite gestanden. Der 66-Jährige bedankte sich bei den Ärzten, die Kelly auf ihrem harten Weg unterstützten. "Kellys Liebe und ihr Leben werden immer in Erinnerung bleiben", brachte John seine Trauer zum Ausdruck.

Die Schauspielerin hinterlässt neben ihrem Ehemann eine Tochter und einen Sohn. "Ich werde mir etwas Zeit nehmen, um für meine Kinder, die ihre Mutter verloren haben, da zu sein", merkte John in seinem Post weiter an. Er wolle sich in den nächsten Wochen erst einmal aus der Öffentlichkeit zurückziehen.

