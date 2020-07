Bei Christina Braun haben die Hochzeitsglocken geläutet! Am ersten Weihnachtsfeiertag machte das Playmate seine Beziehung mit einem Polizisten öffentlich. Inzwischen erwarten die beiden sogar schon den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Doch bevor ihr Sohn das Licht der Welt erblickt, wollten sie offenbar noch den Schritt vor den Traualtar wagen: Denn seit März ist das Paar verlobt. Nun haben Christina und ihr Freund auch geheiratet!

Wie Bild berichtet, haben sich die ehemalige Bachelor-Kandidatin und ihr Liebster auf einem Pferdegestüt in Andernach in Rheinland-Pfalz das Jawort gegeben. Nach der standesamtlichen Trauung soll das Paar sein Ehegelübde im engsten Familienkreis zelebriert haben. Dabei flossen offenbar auch einige Tränen. "Vielleicht liegt es auch etwas an den Schwangerschaftshormonen, seitdem muss ich nämlich schneller heulen", erklärte die 29-Jährige.

Bis die Zeremonie losgehen konnte, hat Christina jedoch ziemlich auf sich warten lassen. Ihr Vater fuhr sie in einem alten Polizeiauto zu der Location, doch die beiden kamen etwas verspätet an. "Man muss die Männer ja auch etwas zittern lassen", witzelte die TV-Bekanntheit. Aber auch sie hatte mir einer Verspätung zu kämpfen: Ihr Hochzeitskleid ist erst am Abend vor der Trauung eingetroffen!

Getty Images Reality-TV-Sternchen Christina Braun

Instagram / christinabraun_official Christina Braun im November 2019 auf Mallorca

Instagram / christinabraun_official Christina Braun, ehemalige "Der Bachelor"-Teilnehmerin



