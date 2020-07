Ob Jordyn Woods (22) die neuesten Liebesgerüchte um ihre einstige BFF wohl kalt lassen? Es war ein ziemlicher Skandal: Im Februar 2019 betrog Tristan Thompson (29) seine damalige Freundin Khloé Kardashian (36) erneut – und das ausgerechnet mit Jordyn, der besten Freundin ihrer Halbschwester Kylie Jenner (22). Da Blut ja bekanntlich dicker ist als Wasser, zog Kylie daraufhin die Reißleine und beendete die jahrelange Freundschaft. Nun, über anderthalb Jahre später, löst die Unternehmerin bei ihren Fans Rachegerüchte aus: Sie vermuten, dass Kylie aktuell den Ex-Freund ihrer damaligen Busenfreundin datet!

Den Grund zu dieser Annahme bietet ein neuer Urlaubsschnappschuss der Brünetten, den sie auf Instagram teilte. Derzeit gönnt sie sich nämlich ein wenig Entspannung in Canyon Point im US-Bundesstaat Utah – und versorgt ihre Community dabei mit reichlich heißen Einblicken. Zuletzt teilte Kylie eine Reihe von Bikinibildern. In orangefarbener Bademode rekelt sich Kylie auf einem Felsen – als im Hintergrund plötzlich ein alter Bekannter zu sehen ist: Niemand Geringeres als Fai Khadra leistet Kylie auf ihrer Reise Gesellschaft! Für die Fans ganz klar ein Grund zur Spekulation, ob da bei den beiden nicht mehr gehen könnte...

Und das wäre tatsächlich ein kleiner Skandal! Schließlich ging Jordyn einst mit Fai durchs Leben... "Oh nein, das tut sie nicht! Sie datet Jordyns Ex?", fragte sich ein Follower in der Kommentarspalte. "Kylie und Fai zusammen? Also das ist etwas, das ich niemals erwartet habe. Das Mädchen muss verzweifelt sein", machte ein User seinem Ärger Luft.

Anzeige

Getty Images Jordyn Woods und Kylie Jenner in Hollywood

Anzeige

Instagram / yourboyfai Fai Khadra im Juli 2020

Anzeige

Instagram / kyliejenner Fai Khadra und Kylie Jenner im Dezember 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de