Dieses TV-Experiment ist definitiv geglückt! Im vergangenen Jahr nahmen Melissa und Philipp an dem Kuppelformat Hochzeit auf den ersten Blick teil und gingen dort, ohne sich vorher zu kennen, den Bund fürs Leben ein. Nach der Show gaben die beiden Hamburger ihrer Ehe eine Chance und verkündeten jetzt sogar, ein Baby zu erwarten. Doch wie hat Melissa ihrem Philipp eigentlich von der Schwangerschaft erzählt? Im Promiflash-Interview verrät sie es!

Sie habe schon früh gemerkt, dass etwas anders ist, so die Blondine. Ein Schwangerschaftstest habe ihre Vermutung schließlich bestätigt. Von der Schwangerschaft wollte Melissa ihrem Mann jedoch nicht einfach so erzählen, stattdessen ließ sie sich etwas ganz Besonderes einfallen: "Ich habe Philipp mit einer kleinen Box überrascht. Darin lagen ein kleiner Body mit der Aufschrift 'I love Dad', ein Buch über werdende Väter und natürlich der positive Schwangerschaftstest." Seine Reaktion? Freue pur! Der gelernte Automobilkaufmann könne schon jetzt seine neue Rolle als Vater kaum abwarten.

Auch für ihre Eltern organisierten die beiden kleine Geschenke und verkündeten so die Schwangerschaft. "So bekamen meine Eltern ein Buch übers Oma und Opa werden und seine Eltern ein Foto in einem Bilderrahmen", erzählt Melissa gegenüber Promiflash. Und auch bei den zukünftigen Großeltern sei die Freude über den Nachwuchs riesig gewesen.

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Melissa und Philipp

Instagram / philipp_aufdenerstenblick Melissa und Philipp, Reality-TV-Paar

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Philipp und Melissa von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2019

