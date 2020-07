Gibt es nun traurige Gewissheit um die vermisste Naya Rivera (33)? Der Glee-Star wurde seit vergangenem Mittwoch vermisst. Nach einem Bootsausflug mit ihrem Sohn kehrte die Schauspielerin nicht zurück. Rettungstrupps suchen nach der Vermissten, doch bisher fehlte jede Spur von ihr. Ihre Fans und ehemalige Kollegen, wie beispielsweise Heather Morris (33), machten sich große Sorgen um sie. Jetzt gibt es weitere mögliche Anhaltspunkte in dem Vermisstenfall: Eine unbekannte Frauenleiche wurde in dem See geborgen, auf dem Naya zuletzt unterwegs gewesen war.

Auf Twitter teilten die zuständigen Polizeibehörden nun mit: "Heute Mittag wurde am Piru-See eine Leiche gefunden." Ob es sich dabei um die vermisste Naya handelt, bestätigten die Beamten aber nicht. In den kommenden Stunden soll der Leichnam obduziert werden, um die genaue Identität zu klären. Am Nachmittag, um 14 Uhr Ortszeit, soll dann eine Pressekonferenz am See stattfinden, bei der weitere Informationen mitgeteilt werden.

Dass Naya überhaupt jemals gefunden wird, bezweifelten die Ermittler noch vor wenigen Tagen. "Wenn sich der Körper unter Wasser in etwas verfangen hat, dann kann es sein, dass er möglicherweise nicht wieder auftaucht", erzählte der zuständige Beamte Kevin Donoghue auf einer Pressekonferenz.

