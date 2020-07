Ihre Familie gibt nicht auf. Am Mittwoch war Naya Rivera (33) gemeinsam mit ihrem Sohn Josey (4) zu einem Bootsausflug aufgebrochen. Kurze Zeit später wurde der Junge unversehrt in dem Gefährt auf dem Lake Piru gefunden, von der ehemaligen Glee-Darstellerin fehlte jedoch jede Spur. Die Einsatzkräfte arbeiten auf Hochtouren, um die Schauspielerin zu finden. Jetzt bekommen sie tatkräftige Unterstützung von Nayas Mutter Yolanda und ihrem Bruder Mychal.

Am Samstag wurde ein Bild auf Twitter veröffentlicht, dass die Angehörigen der verschwundenen Schauspielerin in einem sehr emotionalen Moment zeigt. Yolanda kniet mit ausgestreckten Armen auf dem Steg des Lake Piru, an dem ihre Tochter mit dem Boot ablegte. Ihr Sohn steht neben ihr und starrt geistesabwesend auf den See. Kurz danach sollen sie laut TMZ mit Rettungswesten in ein Boot gestiegen sein, um sich an der Suche zu beteiligen.

Die Polizei teilte bereits mit, dass sie ihren Einsatz die vergangenen Tage reduzieren musste. Wegen erschwerter Tauchbedingungen wurde die Suche nach der Vermissten zurückgefahren. Die Taucher nutzen hauptsächlich Sonargeräte unter Wasser, doch die eingeschränkte Sicht behinderte die Rettungskräfte ungemein. Sie hätten blindlings ihre Hände benutzt, um etwas lokalisieren zu können.

Anzeige

Instagram / nayarivera Naya Rivera mit ihrer Mutter Yolanda, 2015

Anzeige

Instagram / nayarivera Naya Rivera im November 2019

Anzeige

Getty Images Naya Rivera, ehemalige "Glee"-Darstellerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de