Hat Francine bald die Faxen dicke? Am heutigen Dienstag geht die Kuppelshow Schwiegertochter gesucht in die 13. Runde. Fünf ledige Kandidaten suchen diesmal nach einer Dame, einer jedoch nach einem Mann. Der Koch Meik und seine Mutter Anneliese sind ebenfalls dabei – die beiden dürfen sich auf ein weibliches Trio freuen, das von Moderatorin Vera Int-Veen (52) mit einem Sightseeingbus in die Hauptstadt Budapest chauffiert wurde. Zwischen Anneliese und Anwärterin Francine flogen gleich zu Beginn die Fetzen. Geht Francine jetzt freiwillig?

Die Bibliotheks-Azubine sorgte gleich zu Beginn mit ihrer selbstbewussten Art für schlechte Laune bei der 65-Jährigen. An Meiks Geburtstag gerieten die Blondine und die Rentnerin zum ersten Mal so richtig aneinander – und auch beim gemeinsamen Ausflug nach Budapest wurde es nicht besser. Bei der Aufteilung der Schlafplätze im Hotel kam es dann zum finalen Showdown zwischen den Damen. "Was ist jetzt? Wo ist das Problem?", wollte Anneliese wissen. "Ich habe das Gefühl, dass du ein Problem mit mir hast", entgegnete die 23-Jährige. "Nein, [...] ich bin dir gegenüber nicht feindselig", erklärte die Mutter von Meik darauf. Kurze Zeit spät eskalierte die Situation und Francine schossen die Tränen in die Augen. "Für mich ist Game over", schluchzte sie.

Auch in Meiks Augen schien Francine durch ihr Verhalten offenbar nur Minuspunkte zu sammeln. "Es tut mir leid, aber wenn Du Dich nicht mit meiner Mama anfreunden kannst, hast Du auch nicht viele Chancen bei mir", stellte er klar.

