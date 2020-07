Lässt Anneliese hier etwa das Schwiegermonster raushängen? Die Fans haben gespannt und geduldig gewartet: Jetzt gibt es endlich eine brandneue Staffel von der beliebten Kuppelshow Schwiegertochter gesucht mit Vera Int-Veen (52)! Unter den liebeshungrigen Söhnen ist auch der Koch Meik – und der hat direkt drei Damen zu sich und seiner Mama Anneliese eingeladen. Doch die scheint mit der Auswahl ihres Sprosses nicht rundum zufrieden zu sein: Anneliese kann sich Sticheleien gegen Anwärterin Francine einfach nicht verkneifen!

Schon am Frühstückstisch kann Francine keine Sympathie-Punkte bei der Hunde-Närrin sammeln. Auf ihre Frage, was Meik und seine drei Ladys vorhätten, antwortete die 23-Jährige nämlich wie aus der Pistole geschossen: "Meik kennenlernen. Ich zuerst und dann ist's mir egal!" Da musste Anneliese direkt mal mehrfach nachhaken und unterstellte der Blondine, sehr bestimmend zu sein. Die war sich keiner Schuld bewusst – sie habe schließlich nur ihre Meinung geäußert. "Anneliese ist ein harter Knochen. Sie ist echt schon hart in ihren Fragen – das ist schon anstrengend manchmal!", stellte Francine im Interview fest.

Und auch am Abend, bei einem gemeinsamen Lagerfeuer, ließ Meiks Mutti nicht locker: "Francine, du bist sehr dominant!", äußerte sie in die Runde. "Müssen wir mal schauen, wie da bei Meik so die Reaktionen sind. Man muss sich nicht den ganzen Tag auf eine Person fixieren", tadelte sie die Bibliotheksassistentin. Man brauche in einer Beziehung schließlich auch etwas Freiraum. Und Francine? Die verstand die Welt nicht mehr – und machte sich im Einzelgespräch so ihre Gedanken: "Ich habe keine Ahnung, wie ich die Situation mit Anneliese lösen soll. Sie hat sehr viel Einfluss auf Meik und das könnte das alles ja total brechen jetzt!"

TVNOW "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat Meik

TVNOW "Schwiegertochter gesucht"-Meik mit Rebecca, Francine und Sarah

TVNOW / Thomas Pritschet Vera Int-Veen, "Schwiegertochter gesucht"-Moderatorin



