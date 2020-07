Sie könnte wohl kaum glücklicher sein – die Rede ist von Angelina Pannek (28), deren Leben sich von heute auf morgen um 180 Grad gedreht hat. Die einstige Der Bachelor-Kandidatin ist nicht nur seit April mit Sebastian Pannek (33) verheiratet, vor wenigen Wochen wurde sie außerdem zum ersten Mal Mama. Ganz schön viel los bei Angelina, die bei diesem Gedanken gar nicht mehr aus dem Strahlen herauskommt.

Dass die frischgebackenen Eltern sich nicht weiter zur Geburt ihres Sohnemanns äußern, machten Angelina und Basti schön des Öfteren klar. Auch über ihren Jungen wollen die zwei öffentlich nicht sprechen, doch immerhin gibt die 28-Jährige jetzt ein Update zu ihrer aktuellen Gefühlslage. In einer Frage- und Antwortrunde in ihrer Instagram-Story möchte ein Fan wissen, wie sich ihr neues Leben so anfühlt. "Wie in einem Traum. Es ist einfach perfekt, man kann es nicht mit Worten beschreiben", schwärmt die Berlinerin.

Wann genau der Kleine das Licht der Welt erblickt hat, ist übrigens nicht bekannt – und das wird sich auch nicht ändern. Um ihren Sohn zu schützen, wird es außerdem keine gemeinsamen Familienbilder im Netz zu sehen geben. "An alle noch mal, wir werden den Jungen niemals hier zeigen. Es wird keine Füße geben, es wird keine Hände geben. Akzeptiert das, bitte", stellte Sebastian vor Kurzem in seiner Story klar.

Instagram / angelinaheger Sebastian und Angelina Pannek

Getty Images Angelina Heger und Sebastian Pannek, Juli 2019

Instagram / sebastian.pannek Angelina und Sebastian Pannek, Juni 2020



