Wioleta Psiuk (28) spricht offen über ihre Beziehung zu Alexander Hindersmann (31)! Erst vor wenigen Wochen gaben die diesjährige Bachelor-Teilnehmerin und der ehemalige Bachelorette-Kandidat bekannt, dass sie ein Paar sind. Kennengelernt haben sie sich über Instagram. Dank dieser Plattform haben sie aber nicht nur die große Liebe gefunden – sie verdienen dort als Influencer auch ihren Lebensunterhalt. Doch wie kommen Wio und Alex überhaupt damit klar, dass sie denselben Beruf ausüben?

Fluch oder Segen? Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde erklärte Wioleta, dass sie keine Nachteile darin sieht, dass sie und ihr Liebster sich beruflich derart überschneiden: "Ich schätze das eher, dass wir beide den gleichen Job haben, weil wir dadurch alle Freiheiten haben! Also, wir können frei entschieden, ob wir irgendwo zusammenziehen wollen, egal in welche Stadt." Sie könnten schließlich an jedem beliebigen Ort arbeiten und sich zudem jederzeit gegenseitig besuchen.

Dadurch, dass die beiden eine so große Online-Präsenz haben, sei es allerdings zunächst nicht leicht gewesen, sich unter Ausschluss der Öffentlichkeit kennenzulernen. "Da wir beide ja einiges von unserem Leben am Tag zeigen, musste man schon drauf achten, was man wie, wo und wann postet", erklärte Wioleta. Zu Beginn habe sie das sogar ziemlich belastet, da sie diese Situation so nicht kannte. "Aber das war besser so, denn so konnten wir uns einfach privat kennenlernen, ohne äußere Einflüsse", resümierte die TV-Bekanntheit.

Anzeige

Instagram / wioleta_daria Wioleta Psiuk im März 2020

Anzeige

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann und Wioleta Psiuk

Anzeige

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann, Reality-TV-Teilnehmer



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de