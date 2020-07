YouTube-Star Julita (21) gibt einen superehrlichen Geburtsbericht! Anfang Juni brachte die Netz-Schönheit das erste gemeinsame Kind mit ihrem Freund Florian Thiele zur Welt: einen kleinen Jungen. Während die 21-Jährige durch ihre Tochter bereits Erfahrung hat, ist es der erste Nachwuchs für ihren Partner – und auch die erste Geburt, die er miterlebt hat. Direkt nachdem Julita ihr Baby zur Welt gebracht hatte, war Florian so überwältigt, dass er wie in Trance gewesen sei.

"Ich war in den ersten zwei Minuten wie in einer Schockstarre", schildert der frischgebackene Papa in ihrem Geburtsbericht auf YouTube. "Ich konnte nicht mal heulen. Danach kamen mir dann aber direkt die Tränen, weil man erst mal realisiert hat: 'Das ist jetzt dein Sohn, der schreit – der braucht dich jetzt sofort!'" Und Mama Julita? "Ich glaube, das erste, was ich gesagt habe, war 'Oh mein Gott', so 'Oh mein Gott, wir haben's geschafft." Anschließend habe sie sich direkt beim Klinikpersonal bedankt. "Das war so süß", betont Florian.

Diesen besonderen Moment können Julita und Florian übrigens noch einmal durchleben, so oft sie wollen: Sie haben die gesamte Geburt filmen lassen – und sogar ins Netz gestellt. "Ich habe es mir selbst schon wieder zehnmal angeschaut und musste jedes Mal weinen. Es war so eine traumhafte Geburt", schwärmte die Mutter zu ihrem Video.

Anzeige

Instagram / florian.thiele_official Julita und ihr Freund Florian im Juni 2020

Anzeige

Instagram / julia.schulze_official Händchen von Leonardo Florian Thiele, Sohn von YouTuberin Julita

Anzeige

Instagram / julia.schulze_official Julita mit ihrem Sohn Leonardo



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de