Sie gibt einen privaten Einblick! Die Moderatorin Sylvie Meis (42) genießt die Zeit mit ihrem Liebsten Niclas Castello gerade in vollen Zügen. Das glückliche Paar wird seine Liebe demnächst sogar ganz offiziell besiegeln – denn: Sylvie und Niclas werden sich das Jawort geben. Doch so unbeschwert sah es bei der Beauty nicht immer aus: Jetzt sprach Sylvie über die schwierigen Zeiten als Singlefrau in der Öffentlichkeit!

Zusammen mit Marlene Lufen (49), Motsi Mabuse (39), Saskia Valencia (55) und Marijke Amado (66) ließ Sylvie für ein Youtube-Video des Formats "Lasst uns reden, Mädels!" ihr damaliges Dating-Leben Revue passieren. Dabei erinnerte sich die 42-Jährige besonders an das Interesse der Medien. " 'Ist er gut genug?', 'Oh nein, er ist nicht gut genug', 'Er ist bestimmt Millionär' 'Sie will bestimmt sein Geld' ", zählte Sylvie Beispiele für Schlagzeilen zu diesen Zeiten auf. Sie hätte damals geraten bekommen, als Person des öffentlichen Lebens wenig zu daten, um ein gutes Vorbild zu sein. Doch das konnte die gebürtige Niederländerin so gar nicht verstehen: "Ein Mann von 35 Jahren darf daten, wen er will, darf machen, was er will, aber eine Frau darf das nicht?!"

Wie schwer war es für die Moderatorin also, sich darauf einzulassen, neue Männer kennenzulernen? "Das sind Jahre mit Höhen und Tiefen gewesen, in denen ich gedacht habe: 'Welchem Menschen kann ich überhaupt noch vertrauen? Welchem Mann kann ich überhaupt vertrauen?' ", resümierte sie.

MEGA Sylvie Meis und Niclas Castello in Los Angeles

Getty Images Sylvie Meis bei "Let's Dance" 2017

Getty Images Sylvie Meis bei "Let's Dance" 2017



