Carsten Maschmeyer (61) schwelgt in Erinnerungen! Vor einigen Tagen veröffentlichte der Finanzunternehmer ein Throwback-Foto von sich, das ihn als sportlichen Mann beim Joggen zeigt. Seinen Fans scheint der Schnappschuss gefallen zu haben, denn der TV-Investor aus Die Höhle der Löwen legte noch mal nach – und dieses Pic dürfte seine Follower mindestens genauso begeistern: Jetzt präsentiert Carsten erneut sein junges Ich mit wilder Lockenmähne!

"Da es euch beim letzten Throwback meine Haarpracht so angetan hat, habe ich noch mal in der Kiste gewühlt und beschere euch eine Nahaufnahme", schrieb der Ehemann von Veronica Ferres (55) unter das Schwarz-Weiß-Foto auf Instagram. Und Carsten hat nicht zu viel versprochen: Das Bild zeigt ihn als jungen Burschen mit stylisher Dauerwelle. Dabei reichen die Haare bis zu den Schultern! "Ich fand mich früher sehr modisch! Ihr etwa nicht?", scherzte der TV-Star weiter.

Dass der gebürtige Bremer wieder so unbeschwert lachen kann, ist nicht selbstverständlich. Anfang des Jahres gab er bekannt, dass er unter Hautkrebs leidet. Nach operativen Eingriffen war er bereits Ende März zurück am Set der Gründershow. In dieser schwierigen Zeit wich ihm seine Frau Veronica nicht von der Seite. Über die Hochzeit mit seiner Liebsten verriet Carsten gegenüber Bunte: "Ich würde es genauso noch mal machen. Gleiche Location, dieselben Blumen und vor allem die gleiche Frau."

Anzeige

Instagram / maschmeyer Carsten Maschmeyer, Unternehmer

Anzeige

Instagram / maschmeyer Carsten Maschmeyer im Jahr 2020

Anzeige

Getty Images Carsten Maschmeyer und Veronica Ferres im Jahr 2014



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de