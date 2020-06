Wisst ihr, wer hier so sportlich unterwegs ist? Dieser Mann kann auf eine lange Karriere zurückblicken und ist im deutschen Fernsehen kein Unbekannter. In der Vox-Show Die Höhle der Löwen hat der Finanzunternehmer immer ein freundliches Wort für die Ideen der Gründer übrig – und gibt auch sehr viele Gebote ab. Seid ihr nun darauf gekommen, wer so eine schöne Haarpracht in seiner Jugend hatte?

Der sportliche, junge Mann auf dem Bild ist niemand Geringeres als der Unternehmer Carsten Maschmeyer (61). Auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichte der erfolgreiche Geschäftsmann nun ein nachdenkliches Throwback-Foto von sich als Läufer. Besonders die schönen Locken stechen einem hier sofort ins Auge. Dazu schrieb der Ehemann von Veronica Ferres (55): "Nicht nur wegen meiner Locken werde ich nostalgisch, auch das Laufen war immer ein wichtiger Teil von mir." Anstatt die Nächte durchzutanzen habe der 61-Jährige seine freie Zeit auf dem Trainingsplatz verbracht und sei mehrere Hundert Kilometer pro Woche gelaufen. "Der Sport hat mir Selbstbewusstsein gegeben", betonte er. Durch die Leichtathletik habe Carsten gelernt, sich Ziele zu stecken und hart an sich zu arbeiten. "Diese Erkenntnis habe ich auf meinen Beruf übertragen", lautete das Fazit des Bremers.

Auf Carstens Frage, wie sie seine Haarpracht finden, gibt es jede Menge liebe Kommentare. Die Fans reagieren prompt auf seine fesche Frise. "Die Frisur ist der Hammer", schrieb ein User. Was denkt ihr über die nostalgische Aufnahme? Stimmt unten ab!

ActionPress Carsten Maschmeyer, Unternehmer

Instagram / maschmeyer Carsten Maschmeyer im Mai 2020

Getty Images Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer im Februar 2019



