Bekommt Sophia (4) noch ein Geschwisterchen oder nicht? Seit gut sechs Jahren sind Daniela Katzenberger (33) und Lucas Cordalis (52) nun schon ein Paar. 2015 machte ihre kleine Tochter Sophia das gemeinsame Glück perfekt. Ein Jahr später gaben sich die Kult-Blondine und ihr Liebster dann bei einer Märchenhochzeit das Ja-Wort – seitdem wird die Katze vor allem von ihrer Mutter häufig gefragt: Wie sieht es mit weiterem Nachwuchs aus? Nun gaben Daniela und Lucas zu ihrer Familienplanung ein offizielles Statement ab!

"Wir wollen eigentlich kein zweites Kind mehr", gestanden die TV-Bekanntheit und ihr Mann in einem RTL-Interview mit Frauke Ludowig (56). Zwar soll Daniela eine Zeit lang versucht haben, wieder schwanger zu werden – dies funktionierte jedoch offenbar nicht. "Jetzt planen wir da tatsächlich nichts mehr", erzählte die Mama der kleinen Sophia. Für die Goodbye Deutschland-Auswanderin steht diese Entscheidung fest, nur Lucas will das wohl nicht ganz so akzeptieren. Auf die Frage, wie es bei den beiden mit dem Thema Verhütung aussieht, antwortete die Blondine amüsiert: "Wir haben ein Familienbett – da braucht man nicht verhüten."

Wie es sonst so im Hause Katzenberger-Cordalis abläuft, gibt Dani in einem Buch preis, das am 16. Juli erscheint. In "Die Mutti-Mafia kann mich mal... gernhaben: Mein Leben zwischen Kuscheltieren und Highheels" beschreibt die Reality-TV-Darstellerin ihren Familienalltag und die Erfahrungen, die sie als in der Öffentlichkeit stehende Mama gesammelt hat.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger mit Lucas und Sophia Cordalis

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Tochter Sophia und Mann Lucas

Instagram/danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Juli 2020



