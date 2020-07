Was hat es mit dieser Änderung auf sich? Michael Wendler (48) und seine Laura (19) haben sich vor wenigen Wochen das Jawort gegeben. Seitdem trägt nicht nur der Sänger den Nachnamen seiner Ex-Frau Claudia Norberg (49): Auch die Influencerin hat diesen Nachnamen angenommen: Auf Social Media änderte die ehemalige Let's Dance-Kandidatin kurz nach der Trauung ihren Namen und präsentierte sich als Laura Norberg. Claudia zeigte sich empört – und die User im Netz kritisierten das frischgebackene Ehepaar für diese Entscheidung ebenfalls. Nun hat Laura auf Instagram ihren Nachnamen wieder umgeändert!

Laura Sophie Müller steht jetzt in Großbuchstaben wieder in ihrer Biografie – dabei handelt es sich um ihren Mädchennamen. Doch warum hat die 19-Jährige sich nun gegen Norberg im Netz entschieden? Eine Trennung von ihrem Michael scheint wohl kaum der Grund zu sein, da die beiden sich weiterhin als glückliches Paar zeigen. Allerdings musste die Wahl-Amerikanerin in letzter Zeit viel Kritik einstecken – selbst unter ihrem Hochzeits-Beitrag machten die User ihrem Ärger Luft: "Hast du jetzt tatsächlich den Familiennamen seiner Ex-Frau angenommen? Mutig, mutig", lautete nur eine der etlichen Reaktionen unter ihrem Post.

Das kritisierte Ehepaar äußerte sich dazu gegenüber RTL: "Öffentlich werde ich immer Laura Müller sein" sowie "Und ich natürlich immer Michael Wendler, das ist ganz klar", lauteten ihre Statements. Es ginge bloß darum, auf dem Papier einen gemeinsamen Namen zu haben, betonten sie.

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura

Instagram / claudia_wendler_ Claudia und Adeline Norberg

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler mit seiner Tochter Adeline und Gattin Laura



