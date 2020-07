Asena Neuhoff wurde 2019 durch ihre Teilnahme an Love Island bekannt. In dem Kuppelformat wollte die dunkelhaarige Beauty sich Hals über Kopf verlieben und fand in Danilo Cristilli (23) auch direkt einen Couple-Partner. Nach nur wenigen Tagen lösten sie ihre Verbindung aber wieder auf. Am Ende blieb Asena Single. Dafür fand sie in Mischa Mayer, dem die Show ebenfalls kein Glück in der Liebe brachte, einen Freund fürs Leben: Die Reality-TV-Sternchen sind heute richtig dicke Kumpels!

Wenn die Kölnerin an ihre "Love Island"-Zeit zurückdenkt, kann sie nur schwärmen. Und das liegt nicht zuletzt an Mischa, wie sie im Promiflash-Interview erzählte: "Ich habe so viel mitgenommen aus dieser Zeit, vor allem Mischa würde ich immer an erster Stelle sehen." Der Brandschutzmonteur aus Ludwigshafen sei einer ihrer engsten Bezugspersonen geworden.

Wie nah die beiden sich stehen, machte die Wimpernstylistin auch gerade erst auf Instagram deutlich. Zu einem gemeinsamen Bild schrieb Asena: "Finde einen Menschen, dessen Herz so groß ist wie sein Bizeps." Diese süßen Worte konnte Beton-Mischa nicht unkommentiert lassen und schrieb unter dem Post: "Ich küss dich für diesen Satz."

Instagram / asenaneuhoff Asena Neuhoff, Reality-TV-Sternchen

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer, ehemaliger "Love Island"-Kandidat

Instagram / asenaneuhoff "Love Island"-Teilnehmer Mischa Mayer und Asena Neuhoff



