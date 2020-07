Was genau läuft zwischen Scott Disick (37) und Sofia Richie (21)? Schon seit mehreren Monaten gibt es zahlreiche Gerüchte, dass der Reality-Star und das Model nach ihrer knapp dreijährigen Partnerschaft mittlerweile getrennte Wege gehen würden. Einige Fans behaupten wiederum, die beiden würden lediglich eine Beziehungspause eingelegen. Vor wenigen Tagen wurden sie jedoch gemeinsam am Strand von Malibu gesichtet. Sind sie etwa wieder ein Paar?

Gegenüber US Weekly äußerte sich nun ein Insider zum Beziehungsstatus von Scott und Sofia: "Sie kamen vorher nicht miteinander aus, daher die Trennung." Doch nun hätten die beiden daran gearbeitet und würden sich wieder annähern: "Sie verbringen wieder gemeinsame romantische Momente. Es ist wieder soweit." Eine andere Quelle ergänzte, dass der 37-Jährige im letzten Monat viel ruhiger gewesen sei. "Was auch immer für Probleme zu Beginn der Pandemie zwischen Sofia und Scott aufgetaucht sind, sie haben sich gelegt." Scott fühle sich mit der 21-Jährigen in seiner Nähe wohl und sei froh, sie wieder in seinem Leben zu haben.

Derzeit gibt es allerdings auch einige Gerüchte darüber, dass Scott wieder mit seiner Ex-Partnerin Kourtney Kardashian (41) anbandeln würde. Er kommentierte vor wenigen Wochen beispielsweise einen ihrer Beiträge auf Instagram und schrieb: "Süßes Shirt." Darüber hinaus soll er sehr viel Zeit mit ihr und den drei gemeinsamen Kindern verbringen.

Getty Images Scott Disick im Februar 2019 in San Diego

Getty Images Sofia Richie, Model

Getty Images Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star



