Sind Scott Disick (37) und Sofia Richie (21) etwa wieder vereint? Schon seit mehreren Monaten halten sich die Gerüchte um ein mögliches Liebes-Aus zwischen dem Unternehmer und dem Model. Angeblich soll das Paar aber lediglich eine Beziehungspause eingelegt haben. In der Zwischenzeit spekulierten einige Fans sogar, dass Scott zu seiner Ex Kourtney Kardashian (41) zurückkehren könnte. Diese Vermutungen rücken vorerst wieder in weite Ferne: Scott und Sofia wurden bei einem gemeinsamen Ausflug gesichtet!

Lange Zeit ist es her, dass Paparazzi die beiden gemeinsam vor die Linse bekommen haben. Den US-amerikanischen Feiertag am 4. Juli verbrachten Scott und Sofia jetzt aber überraschenderweise zusammen. Im luftigen Sommeroutfit samt Cap und Sonnenbrille machte sich das Pärchen am Samstag auf den Weg an den Strand von Malibu. Dort genossen die beiden das perfekte Wetter mit einem kühlen Getränk in der Sonne.

Ob sich Scott und Sofia jetzt also erneut näherkommen? Bereits Ende Mai machte ein Insider gegenüber US Weekly den Fans der beiden Turteltauben Hoffnung auf ein Liebes-Comeback: "Ihre Freunde glauben, dass eine große Chance besteht, dass sie irgendwann wieder zusammenkommen!"

MEGA Scott Disick und Sofia Richie, Juli 2020

MEGA Scott Disick und Sofia Richie

Getty Images Scott Disick und Sofia Richie, Februar 2019



