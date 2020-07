Hat Victoria Beckham (46) mit diesem Schnappschuss im Netz auf die Verlobung ihres Sohnes Brooklyn Beckham (21) hingedeutet? Seit einigen Monaten gehen der älteste Sohn der Modedesignerin und seine Freundin Nicola Peltz (25) gemeinsam durchs Leben. Vor wenigen Tagen überraschte der Hottie seine Fans schließlich mit erfreulichen Neuigkeiten: Er und die Blondine verlobten sich. Den Moment der Verkündung hätte Mama Vic allerdings beinahe vermasselt: In einem ihrer Posts war die Verlobung bereits zu erahnen!

In ihrer Instagram-Story teilte Victoria rund eine Woche vor Bekanntgabe der News einen Clip von ihrer Familie, in dem diese in ihrem Haus im britischen Cotswolds zu sehen ist. Auch wenn die zukünftigen Eheleute auf dieser Aufnahme nicht nebeneinander standen – ein Detail sorgte dennoch für Aufsehen: Über Nicolas Händen hatte Vic ein großes Herz-Emoji platziert. Und das offenbar aus einem guten Grund: Immerhin stellte Brooklyn seiner Liebsten bereits vor zehn Wochen die Frage aller Fragen – seitdem funkelt am Finger der Schauspielerin ein XXL-Klunker, den es bis dato für die Follower noch zu verstecken galt.

Dabei hatte der Kicker-Spross bei der Anschaffung offenbar weder Kosten noch Mühen gescheut. "Nicolas Ring sieht aus wie ein 4,5-5-Karat-Smaragd-Diamant in klassischer Solitär-Fassung", vermutete die Juwelier-Expertin Shannon Delany-Ron kürzlich im Gespräch mit The Mirror. Das zeitlose Design sei auch bei Promis wie Jennifer Lopez (50) und Amal Clooney (42) ein absoluter Favorit.

Anzeige

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham mit ihrer Familie und Brooklyns Freundin Nicola Peltz, Juli 2020

Anzeige

Getty Images Victoria Beckham, Model

Anzeige

Instagram / victoriabeckham Brooklyn Beckham und Nicola Peltz



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de