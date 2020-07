Ghislaine Maxwell (58) bleibt weiterhin in Haft! Die Geschäftspartnerin von Jeffrey Epstein (✝66) wurde vor zwei Wochen in New Hampshire festgenommen. Sie soll an dem Missbrauchsring des verurteilten Sexualstraftäters entschieden mitgewirkt haben. Am vergangenen Dienstag wurde die Britin einer Haftrichterin vorgeführt. Dabei wurde der Forderung ihrer Anwälte, Ghislaine auf Kaution frei zu lassen, nicht nachgekommen. Die Urteilsbegründung? Die Fluchtgefahr werde bei der Verhafteten sehr hoch eingeschätzt!

Gegen eine Kaution von umgerechnet 4,4 Millionen Euro sollte die Vertraute von Epstein wieder auf freien Fuß gelangen. Die Staatsanwaltschaft hielt jedoch entschieden dagegen – und bekam recht. Laut New York Times habe die zuständige Richterin das mögliche Fluchtrisiko bestätigt. Ghislaine habe "raffinierte Fähigkeit dabei bewiesen, sich zu verstecken und ihre finanziellen Ressourcen zu verschleiern", hieß es in der Urteilsverkündung. Bis zu einem möglichen Prozessbeginn am 12. Juli 2021 muss die 58-Jährige demnach hinter Gittern bleiben.

Erst kürzlich wurde bekannt, dass sie vor ihrer Festnahme am 2. Juli tatsächlich fliehen wollte. Ghislaine habe sich in ihrem Haus versteckt, als FBI-Agenten vor der Tür standen, sodass Letztere gewaltsam in das Anwesen eindringen mussten.

Getty Images Ghislaine Maxwell im September 2003

Ghislaine Maxwell im Jahr 2008

Jeffrey Epstein, US-Milliardär



