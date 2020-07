In der Beckham-Familie herrscht gerade Romantik pur! Brooklyn (21), der älteste Sohn von Fußballlegende David (45) und Designerin Victoria (46), machte vor wenigen Tagen seine Verlobung bekannt: Seine zukünftige Ehefrau ist die amerikanische Schauspielerin Nicola Peltz (25). Bei einer gemütlichen Gartenparty feierten Brooklyn und Nicola die Verlobung mit der Familie – und teilten Bilder von der Fete mit ihren Fans. Dabei ist der angehende Fotograf nicht der einzige Kicker-Spross, der in einer glücklichen Beziehung ist: Auch sein kleiner Bruder Romeo (17) macht aus seiner Liebe kein Geheimnis!

Auf Instagram postete der 17-Jährige innige Aufnahmen von sich und seiner Freundin Mia Regan. Das Pärchen umarmt sich darauf eng umschlungen und die beiden lächeln um die Wette in die Kamera. Die Schnappschüsse versah Romeo mit einem Herz-Emoji. "Steht etwa eine weitere Hochzeit an", schrieb ein neugieriger Fan aus gegebenem Anlass und ein weiterer User scherzte: "Jetzt will sie bestimmt auch einen Verlobungsring."

Auch Mia entzückte ihre Fans mit einem süßen Beitrag auf ihrem Profil. Darauf liegen sie und Romeo auf einem Fußballfeld und kuscheln, was das Zeug hält. Ihr verliebtes Strahlen ist kaum zu übersehen. "Ich bin so ein guter Fotograf", kommentierte der Brite das Selfie.

