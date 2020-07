Jetzt ist es traurige Gewissheit: Naya Rivera (33) ist im Lake Piru in Kalifornien ertrunken. Fünf Tage wurde die Schauspielerin nach einem Bootsausflug mit ihrem Sohn Josey (4) vermisst, bis am Montag schließlich eine Leiche aus dem See gezogen wurde. Bei ihr handelt es sich um die ehemalige Glee-Darstellerin, wie die Polizei wenig später bekannt gab. Ein Fremdverschulden oder Suizid hat die Autopsie ausgeschlossen. Nun meldet sich erstmals Nayas Familie zu Wort.

In einer Erklärung, die TMZ vorliegt, schreiben die Hinterbliebenen der 33-Jährigen: "Naya war ein erstaunliches Talent, aber sie war eine noch tollere Person, Mutter, Tochter und Schwester." Der Himmel habe mit ihr einen "frechen Engel" gewonnen. Außerdem bedankten sie sich bei allen Helfern der aufwendigen Suchaktion in der vergangenen Woche – vor allem aber einer Person: "Wir sprechen der Heldin, die sie gefunden hat, unendliche Dankbarkeit und Applaus aus."

Nayas Eltern und ihr Bruder halfen Tag und Nacht bei der Suche mit. Jetzt haben sie traurige Gewissheit erhalten und wollen sich zurückziehen, um gemeinsam in Ruhe um ihre Tochter und Schwester zu trauern. "Wir bitten freundlich darum, dass unsere Privatsphäre in dieser sehr schwierigen Zeit respektiert wird", beenden sie das Statement schließlich.

Getty Images Naya Rivera, ehemaliger "Glee"-Star

Instagram / nayarivera Naya Rivera mit ihrer Mutter Yolanda, 2015

MEGA Naya Riveras Mutter Yolanda im Juli 2020



