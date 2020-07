Naya Riveras (33) Familie hoffte bis zuletzt – jetzt hat sie traurige Gewissheit! Seit dem 8. Juli wurde die ehemalige Glee-Darstellerin nach einem Bootsausflug mit ihrem Sohn vermisst. Fünf Tage lang suchte die Polizei nach ihr, bis am vergangenen Montag ihre Leiche aus dem Piru-See in Kalifornien geborgen wurde – für ihre Angehörigen ein schwerer Schlag. Sie waren bis wenige Stunden vor dem Fund noch immer auf der Suche nach ihr.

Am Montag wurde Nayas Mutter Yolanda am Piru-See fotografiert – dem Ort, an dem ihre Tochter am vergangenen Mittwoch verschwunden war. Dort war sie offenbar zusammen mit der Polizei auf der Suche nach Naya gewesen. Als sie sich auf dem Steg in Richtung Festland befand, hatte einer der Männer, die sie begleiteten, tröstend die Hand auf ihren Rücken gelegt. Weitere Bilder zeigen Nayas Vater sowie ihren Ex-Mann Ryan Dorsey (36) vor Ort. Laut Metro soll Letzterer die Leiche identifiziert haben.

Schon zuvor war der 36-Jährige, der seit 2018 nicht mehr mit Naya zusammen ist, mit ihrem Vater am Ufer unterwegs und konnte dabei nicht verbergen, wie sehr ihm die Situation zusetzte. Er wischte sich die Tränen aus dem Gesicht. Die beiden Männer schienen sich gegenseitig zu stützen.

