Sie hat bereits ordentlich Fernsehluft geschnuppert! Für treue Reality-TV-Fans dürfte sich bei der gestrigen Ausstrahlung von Schwiegertochter gesucht schnell herausgestellt haben, dass eine Liebesanwärterin alles andere als eine Unbekannte war. Model und Medizinstudentin Sarah, die um die Gunst von Junggeselle Meik buhlte, war zuvor schon in einem anderen Format zu sehen gewesen: In der Show Sylvies Dessous Models kämpfte sie darum, das Gesicht für die Unterwäsche-Kollektion von Sylvie Meis (42) zu werden. Und das war bei Weitem nicht Sarahs einziger bisheriger Bildschirm-Auftritt.

Zuletzt stand die Beauty für die Vox-Show Shopping Queen vor der Kamera. Bei Guido Maria Kretschmers (55) Modewettstreit wollte sie sich gegen ihre Konkurrentinnen aus Düsseldorf durchsetzen und die Shoppingkrone mit nach Hause nehmen. Guidos Urteil nach einer ersten kleinen Vorstellungsrunde damals: "Sie ist groß, attraktiv und hübsch und träumt vom schönen Leben." Gewinnen konnte die Brünette zwar nicht (Platz vier) – die Chance auf das "schöne Leben" besteht allerdings weiterhin.

Ob sie das große Glück am Ende tatsächlich in Single Meik finden wird? Die Fans sind da zumindest skeptisch. Einige finden, dass die beiden ein ziemlich ungleiches Paar abgeben würden. "Vorschau auf Beauty & The Nerd 2021", schreibt ein Zuschauer beispielsweise auf Twitter.

Anzeige

TVNOW / RTL "Schwiegertochter gesucht"-Kandidatin Sarah mit Vera Int-Veen

Anzeige

TVNOW "Schwiegertochter gesucht"-Meik mit seiner Mutter und den Kandidatinnen Rebecca, Sarah und Francine

Anzeige

MG RTL D / Mato Johannik Sarah, Kandidatin bei "Sylvies Dessous Models"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de