Kommt es jetzt zum öffentlichen Showdown? Marion Ellendorff schien Nadja Abd el Farrag (55) eine gute Wegbegleiterin zu sein. Sie stand der Ex von Dieter Bohlen (66) nach eigenen Angaben zur Seite, wenn es um finanzielle Probleme, um persönliche Sorgen oder auch um Auftritte am Ballermann ging. Auch bei Naddels Ausstieg aus dem Partyleben und dem Umzug nach Dangast habe sie geholfen. Nun ist aber ein offener Brief aufgetaucht, der von Marion stammen soll: Darin kritisiert sie Nadja scharf und kündigt ihr die Freundschaft!

Um Nadja war es in den letzten Wochen auf Instagram ziemlich ruhig geworden. Nun wurden auf ihrem Account jedoch Fotos von einem vermeintlichen Brief Marions hochgeladen – vermutlich von Marion selbst, die die Zugangsdaten haben soll. Darin beschreibt die ehemalige Wegbegleiterin des Ballermann-Sternchens, wie sie der 55-Jährigen half, sich ein neues Leben aufzubauen. Doch dann nimmt der Brief eine bittere Wendung.

Während Marion ihren Schützling anfangs noch als Opfer sah und Mitleid empfand, habe sich ihre Meinung mittlerweile geändert: "Du bist Täterin und bist höchstens das Opfer deiner eigenen Defizite", heißt es in dem Schreiben. Und noch mehr: "Ich habe noch nie einen so undankbaren, arroganten, bösartigen Menschen wie dich erlebt." Dennoch wünsche sie ihrer ehemaligen Freundin abschließend "alles Gute für die Zukunft".

Nadja meldet sich derweil auf ihrem neuen Facebook-Profil zu Wort. Zu dem offenen Brief von Marion hat sie bisher keine Stellung bezogen – aber sie hat eine Botschaft an ihre Fans: "Ich wünsche Euch allen einen schönen Abend und freue mich sehr, dass Ihr mich nun hier auf meinen neuen Accounts auf meinem Weg begleitet"

Nadja Abd el Farrag auf Mallorca

Nadja Abd el Farrag im Februar 2020

Nadja Abd el Farrag im April 2018 in München

Nadja Abd el Farrag, Sängerin

