Falscher Alarm bei Maren Wolf (28)! In wenigen Wochen soll der YouTube-Star sein erstes Baby auf die Welt bringen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Tobias Wolf fiebert sie der Geburt ihres Sohnemannes entgegen. Heute Mittag meldete sich Tobias dann aus dem Krankenhaus: Maren werde von einem Wehenschreiber überwacht! Jetzt meldete sich die Beauty selbst bei ihren Fans: Das Baby sei noch nicht auf der Welt und ihr gehe es soweit gut!

"Ich muss gerade so viel verarbeiten. Ich kann euch nur eins sagen: Es war falscher Alarm. Der Kleine ist noch nicht da", erzählte der Webstar sichtlich angeschlagen in seiner Instagram-Story. Mit Verdacht auf Blasensprung sei sie ins Krankenhaus gekommen. "Ich muss mich jetzt ausruhen, es war alles ein bisschen viel für mich", gab die 28-Jährige preis. Sie werde in einem Video ausführlich erklären, was genau vorgefallen sei. "Ich werde jetzt in mich gehen, weil ich ein paar Sachen erfahren habe", verriet die Schwangere weiter.

Maren äußerte bereits kürzlich das Gefühl, dass ihr Kind früher als am errechneten Geburtstermin – den 14. August – kommen könnte. Die werdende Mama dürfte daher wohl froh sein, dass es ihr Spross noch nicht so eilig hat. "Ich drücke die Daumen, dass es nicht so ist, weil jeder Tag, wo der kleine Mann in meinem Bauch ist, tut ihm gut", erzählte sie in einem YouTube-Video.

