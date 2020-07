Geht es etwa schon los? Seit Monaten fiebern Maren (28) und Tobias Wolf der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes entgegen. Der errechnete Geburtstermin ist der 14. August – doch die YouTuber haben schon länger das Gefühl, dass sich ihr Sohnemann womöglich schon etwas früher auf den Weg machen könnte. Hatten die beiden tatsächlich das richtige Bauchgefühl? Einiges deutet jetzt nämlich darauf hin, dass Maren bereits Wehen hat!

In ihrer Instagram-Story meldet sich die Schwangere nun bei ihren Fans. In der kurzen Sequenz sieht man, dass sie aktuell mit einem Wehenschreiber überwacht wird. Dazu schreibt sie: "Mal schauen, was jetzt passiert. Melde mich später bei euch. Uns geht es soweit gut!" Auch ihr Mann Tobi meldet sich zu Wort und gibt den Fans ein kurzes Update.

"Okay Leute, wir werden uns jetzt erst mal nicht mehr melden, bis wir was Neues wissen. Wir sind jetzt gerade ins Krankenhaus gefahren. Bis jetzt darf ich noch nicht rein. Sollte ich nähere Informationen haben, werde ich die mit euch teilen", verspricht er und ergänzt schmunzelnd: "Dann schauen wir mal, wie es vielleicht in ein paar Stunden oder morgen aussieht."

Maren Wolf, YouTube-Star

Tobias und Maren Wolf, YouTube-Stars

Tobi und Maren Wolf



