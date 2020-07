Findet Pietro Lombardis (28) Single-Leben endlich ein Ende? Seit seiner Scheidung von Sarah Lombardi (27) geht der ehemalige DSDS-Sieger allein durchs Leben. Zwar wünscht der Sänger sich eine Frau an seiner Seite, doch die Richtige will sich einfach nicht finden lassen. Zuletzt scheiterte seine Romanze mit Ex-Love Island-Kandidatin Melissa (24), bevor sie überhaupt begann. Doch jetzt verriet Pie überraschend: Er datet wieder eine neue Frau!

Bei einer Instagram-Fragerunde wollte ein User von dem 28-Jährigen wissen, ober er aktuell eine Frau kennenlerne. Pietros freudige Antwort: "Ja, ich lerne gerade eine Frau kennen nach langer Zeit." Es sei aber aktuell noch zu früh, um Genaues zu sagen. Deshalb wolle der "Macarena"-Interpret sich erst mal in Schweigen hüllen. Gleichzeitig machte er deutlich, dass er einfach alles auf sich zukommen lassen wolle: "Mal sehen, was die Zukunft bringt."

Ob es sich bei Pietros Auserwählten sogar um eine Promi-Dame handelt? Zuletzt hatte er ein Auge auf Massimo Sinatós (39) Let's Dance-Tanzpartnerin Lili Paul-Roncalli (22) geworfen. "Ey, Massimo! Kannst du mal ein gutes Wort einlegen? Die ist hübsch, muss man sagen", zeigte der Musiker sich im März von der österreichischen Artistin verzaubert.

Getty Images Pietro Lombardi, Sänger

Getty Images Pietro Lombardi bei "Let's Dance" 2018

Instagram / lillypaul Lili Paul-Roncalli, Zirkusakrobatin



