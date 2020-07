Winona Ryder (48) steht voll und ganz hinter Johnny Depp (57)! Letzterer wird von seiner Ex-Frau Amber Heard (34) der häuslichen Gewalt beschuldigt und war deshalb von einem britischen Magazin als "Frauenschläger" bezeichnet worden. Nun befindet sich der Schauspieler mitten in einem Verleumdungsprozess gegen das Verlagshaus. Unter anderem steht ihm seine Ex-Partnerin Winona während der schweren Zeit zur Seite und hatte zu seinen Gunsten sogar eine Zeugenaussage aufgenommen. Die will Johnnys Team dem Richter nun zwar gar nicht mehr vorlegen – nichtsdestotrotz wurde das Statement jetzt veröffentlicht!

Wie das Magazin Mirror berichtet, habe Winona in ihrem Bericht beteuert, dass sie "niemanden als Lügner bezeichnen" wolle, sie jedoch nicht glauben könne, dass an Ambers "schrecklichen Anschuldigungen" etwas dran sei – sie habe Johnny in der Vergangenheit nämlich ganz anders erlebt: "Ich kannte Johnny vor einigen Jahren sehr gut. Wir waren vier Jahre lang ein Paar. Er war mein bester Freund und wie Familie für mich", berichtet sie. Die heute 48-Jährige und der Fluch der Karibik-Star hatten sich in den 90er-Jahren am Set des Film "Edward mit den Scherenhänden" kennengelernt und waren anschließend vier Jahre lang ein Paar.

Winona sei "extrem schockiert, verwirrt und traurig" gewesen, als sie von den Anschuldigungen gegen Johnny gehört habe. Für sie sei die Vorstellung, dass ihr Verflossener ein gewalttätiger Mensch sein soll, völlig abwegig – stattdessen sei er in ihren Augen "ein wirklich guter Mann" und "ein unglaublich liebevoller, extrem fürsorglicher Typ", bei dem sie sich immer "sehr, sehr sicher" gefühlt habe.

