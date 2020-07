Michelle Obama (56) ist nicht mehr zu stoppen! Die ehemalige First Lady der USA überraschte ihre Fans erst kürzlich mit einer eigenen Dokumentation. Seit Mai kann man sich den Streifen auf dem Streamingportal Netflix anschauen – es handelt sich hierbei um die Verfilmung ihrer Autobiografie "Becoming". Doch damit nicht genug, jetzt wurde bekannt gegeben: Es wird auch einen Podcast von Michelle geben!

Die Sendung mit dem passenden Titel "The Michelle Obama Podcast" soll ab dem 29. Juli bei dem Streamingdienst Spotify verfügbar sein. Ihr Konzept verriet Michelle bereits: Sie wird ausgesuchte Gäste interviewen – und das mit einem besonderen persönlichen Touch. Auf den Tisch kommen sollen Themen wie: Kindererziehung, die Beziehung zwischen Geschwistern und Gesundheit. Ihre Vorstellungen und Erwartungen an ihr Projekt beschrieb die 56-Jährige so: "Meine Hoffnung ist, dass die Sendung ein Forum wird, in dem wir wichtige Themen gemeinsam entdecken und die vielen Fragen sortieren, die wir alle in unserem Leben zu beantworten versuchen."

Den Namen einiger Gäste hat die Frau von Barack Obama (58) bereits verraten. Bereits angekündigt haben sich ihre Mutter Marian Shields Robinson und ihr Bruder Craig Robinson. Weiterhin werden auch die Beraterin des Weißen Hauses während der Obama-Administration Valerie Jarrett (63) und die Journalistin Michele Norris, um nur einige zu nennen.

Anzeige

Getty Images Michelle Obama in New York, 2018

Anzeige

Getty Images Michelle Obama, ehemalige First Lady der USA

Anzeige

Getty Images Michelle Obama 2019 in Washington



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de