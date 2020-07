Ab morgen geht GZSZ ohne Gamze Senol weiter! Anfang Mai hatte die Schauspielerin verkündet, dass sie der beliebten Vorabendserie den Rücken kehren will. Aus diesem Grund war sie am Donnerstagabend ein letztes Mal in ihrer Rolle als Shirin Akinci zu sehen. Diese entschied sich jetzt dazu, Berlin hinter sich zu lassen, weil sie sich nach wie vor die Schuld an Alexander Cösters Unfalltod gibt, und fuhr deshalb klammheimlich davon. Ob dieser Serienabschied bei den GZSZ-Fans gut ankam?

Offenbar sind viele Zuschauer ziemlich enttäuscht von Shirins stillem Abgang: "Also das ganze Verhalten von Shirin passt nicht zu ihrem bisherigen Wesen. Da haben sich die Schreiberlinge schwer vertan!", kritisiert ein Fan unter einem GZSZ-Facebook-Beitrag. Das scheinen auch andere ganz ähnlich zu sehen: "So eine selbstbewusste Frau im Drehbuch und knickt ein, weil sie Schuldgefühle hatte. Sehr schlechter Abgang und einfach abhauen versteh ich nicht."

Shirin ließ nicht nur zahlreiche Freunde in Berlin zurück, sondern auch ihren langjährigen Freund John. Dass sie sich nicht einmal persönlich von ihm verabschiedet hat, kam beim Publikum ganz und gar nicht gut an: "Die Rolle Shirin ist kaputt geschrieben worden! So einen Abgang hat weder sie noch John verdient! Für die Rolle bin ich froh, dass sie endlich weg ist, aber das hätte man auch anders machen können", beschwerte sich ein Zuschauer.

Anzeige

RTL TVNOW Gamze Senol in ihrer Rolle als Shirin bei GZSZ

Anzeige

Instagram / gamzesenol_ Gamze Senol, Schauspielerin

Anzeige

ActionPress Gamze Senol, November 2018



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de