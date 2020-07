Der Rosenkrieg zwischen Johnny Depp (57) und Amber Heard (34) wird immer skurriler. Aktuell stehen die beiden Schauspieler im Verleumdungsprozess gegen das Boulevardblatt The Sun vor Gericht. Dabei kommen immer mehr Details aus ihrer turbulenten Beziehung ans Licht. Eine Geschichte ist dabei besonders seltsam: Amber soll angeblich Kot im Ehebett der beiden hinterlassen haben. Daraufhin habe der Fluch der Karibik-Star beschlossen, sich zu trennen. Jetzt kommt heraus: Johnny wollte offenbar einen DNA-Test machen lassen, um herauszufinden, ob der Kot tatsächlich von Amber stammte.

Dies berichtete laut Mirror Kevin Murphy, einer von Ambers und Johnnys Angestellten, vor Gericht: "An diesem Punkt hatte er, glaube ich, vorgeschlagen, die Fäkalien einem DNA-Test zu unterziehen", erzählte er. Johnny sei sich sicher gewesen, dass die eklige Hinterlassenschaft von seiner damaligen Frau stammte. Amber hingegen machte einen ihrer Yorkshire-Terrier für den Vorfall verantwortlich. Von dieser Erklärung war Kevin aber nicht überzeugt. "Ich bin mit diesen Hunden oft spazieren gegangen, habe ihnen hinterhergeputzt, mit ihnen gespielt und bin mit ihnen zusammen gewesen und ihre Fäkalien waren immer bedeutend kleiner als das, was ich in dem Bett gesehen habe", erklärte er.

Den Kot-Vorfall soll Johnny selbst gar nicht bemerkt haben, stattdessen sei dies seinem Hausangestellten Kevin aufgefallen. Daraufhin habe dieser Johnny ein Foto von dem verdreckten Bett geschickt – angeblich sehr zum Ärger von Amber. Als sie erfuhr, dass Kevin ihrem Mann das erzählt hatte, rastete sie angeblich aus. Bei einem späteren, gemeinsamen Anruf mit Johnny soll sie Kevin sogar mehrfach beleidigt haben.

Getty Images Johnny Depp vor einem Gerichtsgebäude in London im Juli 2020

Getty Images Schauspielerin Amber Heard

Getty Images Johnny Depp bei der "Minamata"-Premiere in Berlin im Februar 2020



