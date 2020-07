Wie sehen Alexander Hindersmann (31) und Wioleta Psiuks (29) Zukunftspläne aus? Erst vor wenigen Wochen gaben der einstige Bachelorette-Teilnehmer und die diesjährige Bachelor-Kandidatin völlig überraschend bekannt, dass sie ein Paar sind. Momentan führen die beiden eine Fernbeziehung, aber schon bald wollen sie zusammenziehen und schauen bereits nach einer gemeinsamen Wohnung. Doch wie sieht es mit einem weiteren Schritt in ihrer Beziehung aus? Alex und Wio plaudern jetzt offen über ihre Familienplanung!

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde erzählte die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin: "Unser größter Wunsch ist es, irgendwann einmal eine eigene Familie zu gründen." Doch das Paar wolle nichts überstürzen. "Das hat definitiv noch Zeit. Wir lernen uns erst mal in Ruhe kennen", machte Wioleta klar. Das betonte auch ihr Liebster in seiner Story noch einmal: "Wir sind noch jung. Uns hetzt ja keiner."

Darüber hinaus erklärte Alex, dass der bestehende Kinderwunsch eine Grundvoraussetzung für die Beziehung sei: "Sonst wäre ich gar nicht mit ihr zusammen." Er wisse, dass er mit der 28-Jährigen eine tolle Frau an seiner Seite habe, mit der sehr viel möglich sei. "Mit Wio kann ich meine Geschichte schreiben", schwärmte der Bachelor in Paradise-Star.

Instagram / wioleta_daria Wioleta Psiuk im Mai 2020 auf Juist

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann und Wioleta Psiuk, Juli 2020

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann, Kuppelshow-Star



