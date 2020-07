Ganz besondere Glückwünsche für Brian Austin Green (47)! Für den Schauspieler scheint es endlich wieder rund zu laufen. Während er sich nach der Trennung von Megan Fox (34) bereits auf den einen oder anderen Flirt eingelassen hatte, scheint er nun etwas Ernsteres anzustreben. Vor wenigen Tagen wurde er händchenhaltend mit Tina Louise abgelichtet. Und nicht nur das: Seine neue Flamme gratuliert ihm jetzt sogar im Netz zum Geburtstag.

Wie ein süßer Instagram-Schnappschuss zeigt, feiert Brian seinen Ehrentag im Kreise seiner Liebsten. Drei seiner insgesamt vier Kinder sind zu Besuch und gemeinsam zünden sie Kerzen auf einer Torte an. Die Fans sind entzückt von diesem Anblick und hinterlassen zahlreiche Glückwünsche – und unter den Gratulanten versteckt sich tatsächlich auch Tina. "Was für ein wundervoller Moment. Alles Gute zum Geburtstag", schreibt sie und schließt ihren Kommentar mit einem gelben Herz-Emoji ab.

Die Chemie zwischen dem Model und dem frischgebackenen 47-Jährigen scheint also zu stimmen – das beweisen auch die kürzlich veröffentlichten Paparazzi-Bilder, die Daily Mail vorliegen. Auf den Fotos wirken die zwei sehr vertraut und verlassen sogar Hand in Hand ein Bistro in Agoura Hills in Kalifornien.

Instagram / brianaustingreen Brian Austin Green mit seinen Kids

Instagram / tinalouise Model Tina Louise

Getty Images Brian Austin Green, August 2019



