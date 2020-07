Justin Bieber (26) startet ein haariges Experiment! Der Sänger ist bekannt dafür, gerne mal etwas Neues in Sachen Styling auszuprobieren. Während er zu Teenie-Zeiten immer perfekt gestylt in den modernsten Designer-Outfits glänzte, überrascht er seine Fans nun öfter mit lässigen Schluderlooks und farbenfrohen T-Shirts. Auch in Sachen Frisur schreckt der Kanadier nicht vor einer Veränderung zurück – 2018 rasierte er sich seinen Kopf komplett. Nun hat der 26-Jährige offenbar wieder Lust auf eine längere Haarpracht – das beweist ein neuer Post im Netz.

Auf seinem Instagram-Kanal präsentierte sich Justin nun mit längerer, zotteliger Frise – mit verträumten Blick schaut der Musiker in die Kamera. Anscheinend hat er kein Problem mit seiner wuscheligen Matte auf dem Kopf – zu seinem oberkörperfreien Pic schreibt der 25-Jährige lediglich: "Die Haare werden länger". Dieser Anblick des "Sorry"-Interpreten dürfte die Herzen seiner weiblichen Fans höher schlagen lassen – so sexy, wie er hier posiert. Einige von ihnen scheinen da doch glatt ganz aus dem Häuschen zu sein: Sie antworten mit Herz-Emojis und lächelnden Smileys auf den Post.

Bei diesem Pic könnte man vermuten Justin möchte wieder zurück zu seinem Zottel-Look von 2018. Vor zwei Jahren trug der Mann von Hailey Bieber (23) seine Haare schon einmal so lang, entschied sich dann aber kurzerhand für einen Radikal-Cut. Wie gefällt euch die neue Frisur? Stimmt unten ab!

MEGA Justin Bieber, Musiker

MEGA Justin Bieber, Künstler

Getty Images Justin und Hailey Bieber im September 2018



