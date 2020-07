Bei welchem Gericht lief dem kleinen Prinz William (38) und seinem Bruder Prinz Harry (35) früher das Wasser im Mund zusammen? Der ehemalige Chefkoch des Kensington Palastes kennt sich hierbei bestens aus: Darren McGrady verrät nun im Netz einige kulinarische Details aus dem früheren Speiseplan der britischen Royals. Vor allem mit einem Rezept verzückt er die Fans der Königsfamilie: Er verrät, was William und Harry als Kinder am liebsten gegessen haben.

Zwischen 1993 und 1997 stand der heute 58-Jährige für die Königsfamilie – damals auch noch für Prinzessin Diana (✝36) – am Herd. Darren wusste genau, womit er dem royalen Nachwuchs ein großes Lächeln ins Gesicht zaubern konnte. William und Harrys Lieblingsessen? Nudeln in herzhafter Käse-Sahne-Sauce, das sogenannte "Mac and Cheese" – zusätzlich serviert mit goldbraun gegrilltem Brathähnchen.

Was die Mini-Royals hingegen gar nicht auf dem Teller mochten: Gemüse. Ihre Nanny habe immer verzweifelt versucht, sie zu überreden, Brokkoli zu essen. Schließlich habe sie sich einen Trick einfallen lassen: Darren sollte kleine Brokkoli-Röschen im Brathähnchen verstecken, um sicherzustellen, dass William und Harry wenigstens kleine Mengen Grünzeug zu sich nehmen.

Instagram / darren_mcgrady Darren McGrady im Juni 2019

Getty Images Prinzessin Diana und Prinz Harry im August 1995 in London

Ian Waldie / Getty Images Prinz William und Prinz Harry 1999 auf der Hochzeit von Prinz Edward



