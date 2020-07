Dieser Rapper hat es Emeli Sandé (33) ganz schön angetan! Die Sängerin war zehn Jahren lang mit ihrer Jugendliebe Adam Gouraguine durchs Leben gegangen. Nur ein Jahr nach ihrer Hochzeit hatten die beiden 2014 dann jedoch plötzlich ihre Ehe-Aus bekannt gegeben. Die Trennung nahm die "Next to me"-Interpretin psychisch extrem mit. Inzwischen scheint sie die Vergangenheit aber hinter sich gelassen zu haben und sich ins nächste Liebesabenteuer zu stürzen: Emeli ist wieder vergeben!

Die Musikerin veröffentlichte am Donnerstag einen Schnappschuss, auf dem sie gemeinsam mit dem Rapper namens Jonathan Kabamba in die Kamera grinst. Letzter stammt aus dem Kongo und scheint Emeli extrem von sich überzeugt zu haben – die hört in einem Kommentar zu dem süßen Schnappschuss nämlich gar nicht mehr auf, von ihm zu schwärmen: "Meine Liebe, mein König. Danke für all das Licht, die Stärke und das Glück, das du in mein Leben gebracht hast. Ich habe das Gefühl, alles schaffen zu können, wenn du an meiner Seite bist!"

Dass Emeli wieder glücklich vergeben ist, kommt nicht völlig überraschend: Schon im vergangenen Jahr hatte sie in einem Interview mit The Mirror erklärt, dass sie das Liebes-Aus mit Adam endgültig hinter sich lassen wolle und offen für eine neue Liebe sei: "Diese Sache war so lange solch ein ernstes Ding in meinem Leben, dass ich jetzt sage, 'Lass uns einfach Spaß haben' und ich verstehe die Männerwelt ein wenig besser."

Instagram / sir.kabamba Sängerin Emeli Sandé und ihr Partner Jonathan Kabamba im Juli 2020

Instagram / sir.kabamba Musiker Emeli Sandé mit Rapper Jonathan Kabamba, 2020

Getty Images Emeli Sandé im Februar 2019



