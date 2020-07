Jetzt hat sie den Bogen raus! Eigentlich pflegen Herzogin Kate (38) und Prinz William (38) regelmäßig persönlichen Kontakt zum britischen Volk. Doch aufgrund der aktuellen Lage musste das royale Ehepaar in den vergangen Monaten auf Besuche verzichten und Alternativen schaffen. Eine Lösung war schnell gefunden: Die beiden Cambridges erledigten ihre Termine virtuell. Und bei so viel Übung soll sich Kate im Umgang mit Videocalls mittlerweile sogar selbst übertreffen!

In dem Podcast The HeirPod gibt der Royal-Experte Omid Scobie eine Einschätzung dazu, wie sich Kate in letzter Zeit im Rahmen der Videocalls entwickelt hat. "Diese Anrufe starteten zunächst vielleicht etwas schüchtern und verhalten – doch mittlerweile hat sie sich diese Calls wirklich zu eigen gemacht", meint er. Dabei habe es ihr geholfen, wenn sie mit ganz besonders niedlichen Gesprächspartnern verbunden war. "Es beflügelt sie immer, wenn sie sich mit Kindern beschäftigt", weiß der Experte.

Nachdem die Maßnahmen in Großbritannien etwas gelockert wurden, konnten Kate und William mittlerweile wieder die ersten öffentlichen Besuche abstatten. Unter anderem trafen sie Anfang Juli die Mitarbeiter und Patienten des Queen Elizabeth Krankenhauses im britischen Ort King's Lynn.

Getty Images Herzogin Kate im Juli 2020

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate im April 2020

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William bei ihrem Besuch des Queen Elizabeth Krankenhauses im Juli 2020



