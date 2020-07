Tim und Rebecca geben ein Beziehungsupdate! Die beiden Realityshow-Teilnehmer lernten sich bei Big Brother kennen und lieben. Im TV-Container schienen sie kaum die Finger voneinander lassen zu können und knutschen wild miteinander herum – vor den Augen ihrer Mitbewohner. Doch auch nach den Dreharbeiten könnte es zwischen den zwei Turteltauben wohl kaum besser laufen: Sie haben jetzt viel näher zueinandergefunden!

Im Interview mit Promiflash erzählte Rebecca: "Ich merke bei mir jetzt im Alltag, wo ich meine vorherigen Bezugspersonen zurückhabe, ist Tim trotzdem die Person, die ich am allerliebsten anrufe, wenn irgendwas los ist." Es sei schön, zu merken, dass dies nicht nur im Haus, sondern draußen im echten Leben ebenfalls so sei. "Auch die Art, wie wir miteinander reden und aufeinander eingehen können, wenn es uns mal schlecht geht – das haben wir auch alles schon so im Haus kennengelernt, aber es hat sich natürlich hier draußen noch intensiviert", ergänzte Tim. Schließlich werde man nun mit ganz anderen Problemen konfrontiert.

Auch die Rückkehr in ihre Heimatorte konnte keinen Keil zwischen die Liebenden treiben: Obwohl sie seit dem "Big Brother"-Finale eine Fernbeziehung führen, falle es ihnen vor allem durch die sozialen Medien ziemlich leicht, Kontakt zu halten. "Eigentlich sehen wir uns nie so lange nicht. Letztens haben wir uns, glaube ich, eine Woche nicht gesehen", fügte Tim hinzu.

Instagram / rebeccazoeller Rebecca Zöller im Juni 2020 in den Niederlanden

Instagram / bigbrother.timbilly Die ehemaligen "Big Brother"-Bewohner Rebecca und Tim, Juni 2020

Instagram / bigbrother.timbilly Tim, "Big Brother"-Kandidat 2020



