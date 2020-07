Verhärten sich die Vorwürfe gegen Johnny Depp (57)? Seit Anfang Juli steht der Hollywoodstar vor Gericht, da er die britische Boulevardzeitung The Sun verklagte, nachdem diese ihn als "Frauenschläger" bezeichnet hatte. Im Prozess liefern sich er und seine Verflossene Amber Heard (34) eine regelrechte Schlammschlacht und es kommen immer mehr Details über das skandalöse Zusammenleben der beiden heraus. Nun enthüllte die Krankenschwester des Fluch der Karibik-Stars weitere erschreckende Geschehnisse: Johnny soll Amber gegenüber laut ihr gewalttätig gewesen sein.

Laut The Sun sei im Gerichtssaal eine Nachricht vorgelesen worden, die Krankenschwester Debbie Lloyd dem Wachmann Travis McGivern gesendet haben soll. Darin habe es geheißen: "Letzte Nacht war schrecklich. Sie haben sich wieder gestritten und es wurde wieder gewalttätig. Ich musste sie trennen."

Laut Debbie sei es die Hölle gewesen und zum Glück habe sie das Paar zurückhalten können. Der Text sei am 23. März 2015 gesendet worden. Kurz nachdem Johnny beschuldigt worden war, Amber an den Haaren gepackt und auf den Kopf geschlagen zu haben. Der 57-Jährige soll "extrem gewalttätig" geworden sein, als Amber auf seinem Handy Textnachrichten an seine Ex-Freundin Rochelle Hathaway entdeckt hatte.

Das waren nicht die einzigen Vorwürfe, mit denen der Schauspieler in den letzten Wochen konfrontiert wurde. Sein Arzt Dr. David Kipper ist anscheinend davon überzeugt, dass Johnny den Gebrauch von "Drogen romantisiere und keine Verantwortung für sein Verhalten übernehme." Beschäftigt euch der Prozess von Johnny? Stimmt unten ab!

Anzeige

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp

Anzeige

Getty Images Johnny Depp im Juli 2020

Anzeige

Getty Images Johnny Depp bei der "Alice im Wunderland"-Premiere in London im Februar 2010



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de