Sarah Harrison (29) zählt die letzten Tage! Die Influencerin erwartet zum zweiten Mal Nachwuchs. Töchterchen Mia Rose (2) bekommt schon ganz bald ein Schwesterchen – und sowohl die Zweijährige als auch ihre Mama sowie Papa Dominic (29) können die Geburt kaum noch abwarten. Lange muss sich die Familie nicht mehr gedulden: Sarah ist immerhin schon in der 37. Schwangerschaftswoche, wie sie jetzt verriet.

Sarah teilte einen Fotovergleich auf Instagram: Links präsentiert sie ihre Babykugel in der 30. Schwangerschaftswoche, rechts dagegen zum aktuellen Zeitpunkt. "Der Countdown läuft und ich bin so froh, wenn ich mein Baby bald schon in den Armen halten darf", schreibt die Fitness-Vloggerin dazu. Außerdem verrät sie ihrer Community, was noch vor der Geburt dringend erledigt werden müsse: "Auf meiner To-do-Liste steht auf jeden Fall noch der Gipsabdruck, die Kliniktasche, die unbedingt gepackt werden muss und ein Friseurbesuch." Dazu komme sie schließlich vorerst nicht mehr, wenn ihr Sprössling auf der Welt ist.

Im Gegensatz zur Kliniktasche sei sonst aber weitestgehend alles vorbereitet. In einem aktuellen YouTube-Video verraten Sarah und Domi: Ihre Tochter kann kommen! Die Schränke seien eingeräumt und selbst die Wickelkommode stehe schon an Ort und Stelle.

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison im Juli 2020

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Mia Rose Harrison im Juni 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de