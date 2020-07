Ziehen Heidi Klum (47) und Tom Kaulitz (30) vielleicht schon bald zurück nach Deutschland? Sowohl das Model als auch der Tokio Hotel-Rocker kehrten ihrer Heimat vor langer Zeit den Rücken und leben mittlerweile schon seit Jahren in den USA. Jetzt sieht es aber glatt so aus, als würde das Paar bald einen Tapetenwechsel wagen: Von Insidern heißt es, dass die zwei darüber nachdenken, samt Heidis Kindern zurück nach Europa zu ziehen. Offenbar hat die gebürtige Bergisch Gladbacherin auch schon eine deutsche Stadt im Kopf!

Gala-Chefreporterin Hendrikje Kopp erzählt im Interview mit RTL: "Wie wir aus dem Bekannten- und Freundeskreis von Heidi gehört haben, soll Heidi ganz konkrete Pläne haben, nach Berlin zu ziehen." Dabei habe die 47-Jährige großes Interesse, eine Immobilie zu kaufen – angeblich am liebsten im Süden von Berlin: Dahlem, Zehlendorf und Grunewald würden hoch oben auf der Liste stehen, also Bezirke mit viel Grün und großen Häusern, die nicht so leicht einsehbar sind. Heidi fühle sich in Berlin sehr wohl – und auch Tom habe in der Hauptstadt viele Freunde.

Der Grund für den spekulierten Umzug liege auch nahe: Angeblich sei die neue Staffel von Germany's next Topmodel ausschlaggebend für die Entscheidung! "Für Heidi ist die Familie Platz eins. Die Situation, die wir jetzt haben mit schwierigen Ein- und Ausreisebedingungen, das wird sie belasten. Wenn man eine große Produktion in Deutschland machen möchte, macht es Sinn zu überlegen: 'Wir gehen in das Land, wo die Produktion stattfindet'", heißt es in dem Statement.

Photographer Group/MEGA Tom Kaulitz und Heidi Klum in März 2020

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz, Heidi Klum und ihre Kinder im Jahr 2020

Eichentopf,Ulrik Heidi Klum beim "Germany's next Topmodel"-Finale 2014



