Wioleta Psiuk (29) spricht offen über ihre Beziehung zu Alexander Hindersmann (31)! Erst vor wenigen Wochen gaben die beiden Kuppelshow-Stars bekannt, dass sie ein Paar sind. Den beiden scheint es schon ziemlich ernst zu sein: Sie wollen demnächst zusammenziehen und schauen auch schon nach einer gemeinsamen Wohnung. Würde Alex vielleicht sogar so weit gehen und die Muttersprache seiner Liebsten lernen?

In einer Instagram-Fragerunde wollte ein neugieriger Fan von Wioleta wissen, ob Alex sich für sie Polnischkenntnisse aneignen würde. Daraufhin antwortete die 28-Jährige: "Das weiß ich natürlich nicht – vielleicht, wenn wir länger zusammen sind und [...] er zum Beispiel meine Familie trifft." Sie fände es zwar cool, wenn er die Sprache beherrschen würde, machte aber deutlich, dass sie das keinesfalls von ihm verlange: "Wir können ja auch alle Deutsch, deswegen ist das auch kein Problem." Ihr Freund selbst hat sich bislang noch nicht zu diesem Thema geäußert.

Wioleta betonte bereits in der Vergangenheit, dass sie ihren Alex so schätzt, wie er ist. "Ich habe in meinem Leben einen ganz besonderen Menschen kennengelernt: Wir sind ein Paar und richtig happy", schrieb sie vor wenigen Wochen auf Instagram und teilte dazu ein süßes Pärchenfoto.

Instagram / wioleta_daria Wioleta Psiuk im Mai 2020 auf Juist

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann, Reality-TV-Teilnehmer

Instagram / alexander_hindersmann Wioleta Psiuk und Alexander Hindersmann im Juni 2020



