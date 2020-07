Sie schiebt kurz vor der Geburt eine ganz ruhige Kugel! Während Sophie Turner (24) anfangs versucht hatte, ihre Schwangerschaft noch geheim zu halten und alles dafür tat, ihren Babybauch zu kaschieren, darf ihn nun jeder sehen! Zugegeben, mittlerweile wäre es auch ziemlich schwierig, die stetig wachsende Kugel noch zu verbergen. Also steht Aktivitäten in der Öffentlichkeit nun auch nichts mehr im Wege. Während man die Schauspielerin in den vergangenen Wochen oftmals in luftigen Kleidchen sah, durfte es für ein Picknick nun etwas sportlicher sein.

Paparazzi erwischten Sophie und ihren Mann Joe Jonas (30) in einem Park in Los Angeles. Gemeinsam mit Freunden und Joes Familie genossen sie ein Picknick an der frischen Luft. Passend zum Anlass setzte die einstige Game of Thrones-Darstellerin auf einen bequemen Look. Ihre sportliche Leggings kombinierte sie mit einem karierten Hemd, das sie lässig über ihrem Babybauch zusammengeknotet hatte.

Wann genau Sophie und Joe Eltern werden, ist nicht bekannt. Generell hüllen sich die beiden rund um das Thema Baby in Schweigen – selbst die Schwangerschaft ist offiziell noch immer nicht bestätigt. Ende Juni erklärte ein Insider allerdings, dass es schon in wenigen Wochen so weit sein soll.

Pikachu / MEGA Sophie Turner in Los Angeles

Pikachu / MEGA Sophie Turner beim Picknicken in Los Angeles

MEGA Sophie Turner im Juli 2020



