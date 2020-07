Gibt es Stefan Bockelmann (43) etwa doppelt? Von 2001 bis 2017 stand der Schauspieler als Malte Winter in der Daily Soap Unter uns vor der Kamera. Zwischenzeitlich war der Moderator auch mit Gastauftritten in Formaten wie Alarm für Cobra 11 oder auch in "Soko Stuttgart" zu sehen. Sein Privatleben hält der Darsteller allerdings, so gut es geht, aus der Öffentlichkeit heraus. Mit einem neuen Schnappschuss überraschte der Familienvater nun aber seine Fans: Stefan zeigt seinen Zwillingsbruder!

"Wieder vereint und vollkommen", schrieb Stefan zu dem seltenen Anblick via Instagram. Mit einem strahlenden Lächeln sitzt der 43-Jährige seinem Zwillingsbruder John gegenüber. Durch verschiedene Wohnorte und die aktuellen Umstände haben sich die Geschwister seit über einem Jahr nicht mehr gesehen. "Dank der Lockerungen der Schweiz und Deutschland war ein Treffen nun endlich wieder möglich", erklärte die TV-Bekanntheit.

"Ein Anblick reicht, wer braucht da schon einen Spiegel", scherzte Stefan unter seinem neuesten Beitrag. Und auch seine Fans zeigten sich vom verblüffend ähnlichen Aussehen der Brüder sehr beeindruckt: "Ach wie cool ist das denn!" und "So schön, ich freu mich für euch!" lauteten nur zwei der zahlreichen Kommentare.

Instagram / stefanbockelmann Stefan Bockelmann, Schauspieler

Instagram / stefanbockelmann Stefan Bockelmann, Seriendarsteller

Getty Images Stefan Bockelmann, TV-Star



