Achtung, extreme Verwechslungsgefahr! Erst vor wenigen Tagen teilte der Schauspieler Stefan Bockelmann (43) im Netz erstmals ein gemeinsames Foto mit seinem Bruder John – zur großen Verwunderung seiner Fans: Die beiden gleichen sich wie ein Ei dem anderen, denn sie sind Zwillinge! Dass sie demnach auch von ihren Mitmenschen das eine oder andere Mal verwechselt werden, dürfte nachvollziehbar sein. Jetzt verriet Stefan, dass er und sein Bruder sogar schon am Unter uns-Set versehentlich vertauscht wurden.

Gegenüber Promiflash erzählte Stefan, dass ihn sein Bruder schon mal für einen Tag bei den Dreharbeiten der Daily-Soap besucht hatte, in der er fast 16 Jahre lang als Malte Winter vor der Kamera stand. Von seinem Zwillingsbruder hätten zwar einige Leute am Set gewusst. "Aber als er in meiner Garderobe auf mich wartete und unsere Kostümbildnerin mir ein neues Kostüm vorhängen wollte, war sie schon sehr verwundert, warum ich auf einmal eine Brille trage und eine andere Frisur habe", schilderte der 43-Jährige.

Dass die Geschwister für dieselbe Person gehalten werden, ist im Laufe der Zeit jedoch weniger geworden. Ein Grund dafür war unter anderem Johns Umzug in die Schweiz. Doch Stefans Bruder verriet: "Eingefleischte 'Malte-Fans' kommen aber auf den Schweizer Straßen heute noch ins Grübeln." Für ihn selbst käme die Schauspielerei jedoch nicht infrage: "Heute bevorzuge ich es, in der hinteren Reihe zu sein und lasse anderen den Vortritt am Bühnenrand."

ActionPress Stefan Bockelmann im November 2017 in Hamburg

ActionPress Stefan Bockelmann, Schauspieler

ActionPress Stefan Bockelmann, ehemaliger "Unter uns"-Darsteller



